Verdachte van aanslag Lyon bekent bompakket gemaakt te hebben en zweert trouw aan IS

30 mei 2019

15u43

Bron: Belga, Twitter 3 De man die ervan verdacht wordt achter de explosie van vorige week in Lyon te zitten, heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt een bron dicht bij het dossier. Mohamed Hichem M., een 24-jarige Algerijn, werd maandag opgepakt en vastgezet in het belang van het onderzoek. Hij heeft aan zijn ondervragers verklaard dat hij trouw heeft gezworen aan de jihadistische terreurorganisatie IS (Islamitische Staat). Dat meldt een bron dicht bij het dossier.

Bij de explosie in het centrum van de oostelijke Franse metropool raakten vrijdag dertien mensen gewond. De dader had een zak met TATP-springstof voor een bakkerij in hartje Lyon neergezet en was daarna per fiets langs dezelfde weg teruggekeerd als hij was gekomen. Dankzij veiligheidscamera’s was een deel van zijn traject te volgen. Ook werd een DNA-spoor gevonden.

Volgens de bron komt het DNA van de verdachte overeen met dat wat tijdens het onderzoek werd aangetroffen. Daarnaast zouden in het ouderlijk huis van de verdachten in Oullins, een gemeente bij Lyon, “elementen” gevonden zijn die gebruikt kunnen worden om TATP-springstof te maken. Tenslotte zijn op een computer die tijdens de huiszoeking in beslag genomen is, zoekopdrachten gevonden naar de jihad en de ontwikkeling van explosieven.



Ook de broer van de verdachte wordt donderdag nog altijd vastgehouden. Hij wordt ondervraagd door de antiterreurdiensten in Levallois-Perret, in de buurt van Parijs. De ouders van de verdachten werden donderdagnamiddag wel vrijgelaten “bij gebrek aan bezwarende elementen in deze fase van het onderzoek”, zo meldt het parket van Parijs.

De dader had contacten binnen IS en zweert trouw aan Abu Bakr al-Baghdadi, die leider is van die terroristische organisatie. Dat heeft Jean-Charles Brisard, voorzitter van het CAT (Centre d’analyse du terrorisme) zonet op Twitter gemeld.

