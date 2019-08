Verdachte van aanslag in Noorse moskee vier weken in voorlopige hechtenis PVZ

12 augustus 2019

16u23

Bron: DPA 0 De Noorse man die wordt beschuldigd van een schietpartij in een moskee in de buurt van Oslo dit weekend, moet minstens vier weken in voorhechtenis blijven. Dat heeft een Noorse rechtbank vandaag beslist. Eerder vandaag ontkende hij de beschuldigen en vroeg hij zijn vrijlating.

Vandaag vond achter gesloten deuren een eerste zitting plaats over de de 21-jarige die beschuldigd wordt van de schietpartij zaterdag in het Islamitisch Centrum al-Noor in Baerum, ten westen van de hoofdstad Oslo. Er werden verschillende schoten afgevuurd, maar niemand raakte gewond. De man werd in de moskee overmeesterd door de agenten.

Op televisiebeelden vanuit de rechtbank van Oslo is te zien hoe de 21-jarige verdachte met twee blauwe ogen en krassen op zijn gezicht en nek rustig naast zijn advocate ging zitten en glimlachte naar de camera’s. Unni Fries, de advocate van de verdachte, vertelde aan de verslaggevers dat haar cliënt vrij wil komen. “Hij heeft niets toegegeven”, zei Fries. “Hij heeft het recht gebruikt om geen uitleg te geven.”

De Noorse justitie gaf de man nu een voorlopige hechtenisperiode van vier weken op beschuldiging van moord en terrorisme. De verdachte werd beschuldigd van moord nadat het lichaam van een jonge vrouw, geïdentificeerd als zijn 17-jarige stiefzuster, werd gevonden in zijn huis in Baerum.

Eerdere tip over verdachte

Hans Sverre Sjovold, hoofd van de veiligheidsdienst PST, vertelde verslaggevers op het PST-hoofdkantoor in Oslo dat de autoriteiten een jaar geleden al een tip kregen over de verdachte. Op dat moment werd geen verdere actie nodig geacht, zei hij.

Noorse media meldden dat de verdachte de massale schietpartijen op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, in maart, prees in een bericht enkele uren voor de aanval in Oslo.