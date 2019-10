Verdachte terreuraanslagen Nieuw-Zeeland trekt verzoek in om proces buiten Christchurch te houden IB

03 oktober 2019

00u16

Bron: Radio NZ, New Zealand Herald 0 Brenton Tarrant, de vermoedelijke schutter van de moskee-aanslagen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, trekt zijn verzoek om zijn proces buiten die stad te houden in. De beslissing werd vandaag bekendgemaakt in het hooggerechtshof van Christchurch in aanwezigheid van een groot deel van de lokale moslimgemeenschap.

Tarrant verscheen via een videoverbinding in de rechtszaal. Hij verblijft in de zwaarbeveiligde Paremoremo-gevangenis in Auckland, waar hij al bijna zes maanden in afzondering wordt vastgehouden. Voor de zitting waren enkele uren uitgetrokken, maar toen bleek dat Tarrant zijn verzoek om de plek van het proces te veranderen introk, werd de zitting binnen tien minuten al afgerond.

Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Hij maakte in totaal 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten. Er worden Tarrant 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme ten laste gelegd. Hij pleitte in juni onschuldig en riskeert levenslange opsluiting.

Het proces gaat op 2 juni volgend jaar van start.