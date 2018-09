Verdachte steekpartij Amsterdam had een terroristisch motief Redactie

01 september 2018

18u33

Bron: AD 0 De man die ervan verdacht wordt gisteren twee Amerikaanse toeristen met een mes te hebben gestoken in het centraal station van Amsterdam had een terroristisch motief. Dat is gebleken uit de eerste verklaringen van de verdachte, zo maakte de gemeente Amsterdam bekend. De verdachte is een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning.

Jawed S. werd kort na zijn daad neergeschoten en niet levensgevaarlijk gewond. Twee agenten richtten hun geladen pistool op de Afghaanse jongen van 19 jaar. De jongen, gekleed in spijkerbroek en grijs jasje, had kort daarvoor in het station twee Amerikanen zwaar verwond met een mes. Volgens de politie waren het wellicht willekeurige slachtoffers.

Het is voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 dat Nederland het toneel is van een terreurdaad. Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, verklaarde eerder vandaag dat alle scenario's open werden gehouden, waaronder een terroristisch motief. Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief in beeld te brengen.