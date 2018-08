Verdachte steekpartij Amsterdam-Centraal is 19-jarige Afghaan, mogelijk terreurdaad Twee zwaargewonden bij steekpartij, politie schiet verdachte neer SVM AW MVDB AV

31 augustus 2018

21u43

Bron: AD.nl, Belga 51 De man die er van wordt verdacht vanmiddag twee mensen te hebben neergestoken in het centraal station van Amsterdam blijkt een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning te zijn. Hij werd door de politie neergeschoten. Bij het incident rond 12.20 uur raakten twee andere mensen gewond. Zij werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een onderzoek en daarbij "worden alle scenario's opengehouden". Terreur wordt niet uitgesloten.

Na de steekpartij werd het station ontruimd en was het treinverkeer van en naar Amsterdam CS urenlang ontregeld. De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie. Hij raakte gewond aan zijn onderlichaam en werd aangehouden.

De Afghaan en de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee slachtoffers verkeren volgens de gemeente buiten levensgevaar. De verdachte verblijft onder politiebewaking in het ziekenhuis en wordt over zijn motief verhoord door de politie.



"Met de Duitse autoriteiten is intensief contact over de achtergronden van deze verdachte", zegt de gemeente in een verklaring. "Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen."

Dreigingsniveau blijft op 4

Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zei dat de bekendmaking geen gevolgen heeft voor het dreigingsniveau in Nederland. "Die blijft staan op 4, op een schaal van 5. Daar komt geen verandering in."

Volgens minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is het onderzoek naar de steekpartij in volle gang. "Goed contact met lokale driehoek Amsterdam en NCTV. Alle scenario's worden opengehouden, waaronder een terroristisch motief", tweette hij.

Burgemeester Femke Halsema was niet bereikbaar voor aanvullend commentaar. Eerder op de dag bracht ze een bezoek aan het station en sprak ze met personeel van de spoorwegmaatschappij NS, ondernemers en winkelpersoneel.

Een woordvoerder van de politie wilde niet zeggen of er in Amsterdam sprake is van opschaling van veiligheidsmaatregelen wegens de gebeurtenis. "Daarover doen wij nooit uitspraken."

"Ik dacht meteen aan terreur"

Volgens Richard Snelders, eigenaar van een bloemenzaak in het station, kwam er een jongen met een bebloede hand zijn zaak in. Hij was waarschijnlijk neergestoken. In de hal zag Snelders nog een bebloede man liggen.

Even verderop voor de Hema lag volgens Snelders de waarschijnlijk neergeschoten dader. Hij werd onder schot gehouden, terwijl de agenten 'liggen blijven' schreeuwden. Snelders spreekt van een paniekerige situatie. "Ik dacht meteen aan terreur."

Oké serieus incident begrijp ik op Amsterdam CS @NS_online maar waar is de informatie of zijn medewerkers bij de poortjes, die allemaal op rood staan? pic.twitter.com/I35uEAwZtV Peter de Brock(@ peedebe) link

Best raar, zojuist aan een schietpartij in Amsterdam CS ontsnapt. Dat geluid van kogels in die tunnel. De mensen in paniek. Irma Rademaker(@ irmarad) link

Van ontruiming Amsterdam CS is GEEN sprake. Alleen spoor 4 en 5 is niet bereikbaar voor treinverkeer. Tramverkeer voor Amsterdam CS (Stationplein) ligt stil. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Amsterdam Centraal wordt ontruimd pic.twitter.com/PbOusPGaCP Steven Verseput(@ StevenVerseput) link