Verdachte steekincidenten Birmingham voor de rechter IB

09 september 2020

03u00

Bron: ANP, Belga 0 De verdachte van de reeks steekincidenten in het Britse Birmingham in de nacht van zaterdag op zondag wordt woensdag aan de rechter voorgeleid. De vermoedelijke dader zal eenmaal moord en zevenmaal poging tot moord ten laste worden gelegd.

De 27-jarige Zephaniah McLeod, die maandag werd aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij de persoon is die schijnbaar willekeurig op acht mensen instak. Vooralsnog lijkt er geen terroristisch motief te zijn. Ook lijkt er nog geen sprake te zijn van een verband tussen de steekincidenten en de georganiseerde misdaad. De steekincidenten vonden plaats op vier locaties binnen een tijdsbestek van twee uur.

Het Britse Openbaar Ministerie heeft groen licht gegeven voor de aanklachten na het beoordelen van het huidige bewijs tegen McLeod, laat een openbaar aanklager weten in een verklaring.

Een 23-jarige man overleed zondag nadat hij was neergestoken. Een 19-jarige man en een 23-jarige vrouw liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vijf anderen raakten minder ernstig gewond.