Verdachte ‘spoorduwdrama’ Frankfurt niet vervolgd voor moord: familie slachtoffer (8) ontzet Caspar Naber

04 december 2019

21u07

Bron: AD.nl 39 De 40-jarige man die eind juli in Frankfurt een moeder en haar zoontje voor een binnenrijdende trein zou hebben geduwd, hoeft zich voor de rechter alleen te verantwoorden voor doodslag. Dat melden Duitse media. De advocaat van de moeder, wier zoontje om het leven kwam bij het drama, reageert geschokt.

“Ik heb met grote verbazing kennisgenomen van de kwalificatie van de feiten door het Openbaar Ministerie (OM) en kan het niet begrijpen’’, zegt advocaat Ulrich Warncke. Zowel hij als de nabestaanden van het 8-jarige jongetje gingen ervan uit dat de verdachte terecht zou moeten staan voor moord. “Als iemand een aanloop neemt en zijn slachtoffer van achteren voor een binnenkomende trein duwt dan is dat een klassieke moord met voorbedachten rade. Klassieker kan gewoon niet.”



Om een misdrijf in Duitsland te kunnen kwalificeren als moord moet er sprake zijn van minstens één van de zogenoemde moordkenmerken. Dat zijn onder andere hebzucht, wreedheid en verraderlijke opzet.



De verdachte geïdentificeerd als Habte Araya, een Eritreeër met nota bene zelf drie kinderen, zou de moeder en zoon op 28 juli omstreeks 09.20 uur op het Centraal Station van Frankfurt voor de ICE-trein 592 uit Düsseldorf hebben geduwd. De moeder wist nog net op tijd van het spoor te kruipen maar het lukte haar niet haar zoontje mee te krijgen. Het kind overleed ter plekke. De dader ging ervandoor, maar werd overmeesterd door omstanders die hem overdroegen aan de politie. Naast de moeder en het kind probeerde de man nóg een persoon het spoor op te duwen. Deze wist zelf een val te voorkomen.

Paranoïde schizofrenie

De ‘spoorduwer’ werd na zijn arrestatie opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij lijdt volgens het OM vermoedelijk aan paranoïde schizofrenie. De man, die sinds 2006 in Zwitserland woonde, vormt volgens aanklagers een gevaar voor de samenleving. De kans is groot dat hij door zijn aandoening weer in de fout gaat als hij vrij zou komen.

Zijn motief is niet bekend. De man zou per trein vanuit Bazel naar Frankfurt zijn gereisd. In Zwitserland werd hij gezocht door de politie. Dit vanwege het opsluiten van zijn vrouw, drie kinderen en de buurvrouw, op 25 juli in zijn huis. Hij bedreigde de buurvrouw ook volgens de politie in Zürich. Hij had in die stad al jaren een vaste baan, stond bekend als goed geïntegreerd en was sinds begin dit jaar in behandeling bij een psychiater.