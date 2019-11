Verdachte situatie aan boord van vliegtuig Schiphol: hulpdiensten massaal uitgerukt Redactie

06 november 2019

19u37 312 Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Nederlandse luchthaven Schiphol. Er is sprake van een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig. Het zou gaan om een toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Een arrestatieteam is ter plaatse en twee traumahelikopters zijn onderweg. Op sociale media doen geruchten de ronde van een kaping, maar daar is officieel nog niets van bevestigd. Op de luchthaven van Milaan is intussen sprake van een bomalarm.

Er werd een GRIP 3 afgekondigd, een noodsituatie waarbij er mogelijk sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust. Er zijn veel sirenes te horen en zwaailichten te zien op de wegen richting de luchthaven.

Volgens reizigers is er een incident gaande bij gates D en E. Pier D is op last van de luchthaven volledig afgezet. De camera’s van de Schipholtunnel zijn ook afgesloten. Een politiewoordvoerder beloofde zo snel mogelijk te vertellen wat er precies aan de hand is.

De Nederlandse premier Mark Rutte laat verstaan dat hij elk moment kan weggeroepen worden. “Er is iets aan de hand op Schiphol, we zoeken uit wat precies”, zegt hij bij een VVD-stikstofavond in Overijssel. “Ik laat mij op de hoogte houden. Het is nu even multitasken.”

Op Twitter circuleren verschillende berichten dat een F-16 opgestegen zou zijn om de veiligheid te waarborgen, maar een woordvoerder van Defensie ontkent dat.

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. Koninklijke Marechaussee(@ Marechaussee) link

Security lock down at #schipol anyone knows what's going on at #ams #AmsterdamAirport? pic.twitter.com/Le4zEpiXn5 Kat Wolseley(@ KatWolseley) link

De verkeerscamera van de Schiphol tunnel is tijdelijk geblokkeerd. Een arrestatieteam is ter plaatse en een traumahelikopter is onderweg #schiphol pic.twitter.com/RXrs2xafBb Sergio Felter(@ sergiofelter) link