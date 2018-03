Verdachte pakketjes gevonden op verschillende Amerikaanse militaire basissen IB

27 maart 2018

02u00

Bron: Reuters, CNN 0 Op verschillende militaire basissen in de omgeving van Washington zijn verdachte pakketjes gevonden. De pakketjes werden overgebracht naar laboratoria van de FBI om te worden onderzocht. Dat melden de autoriteiten.

De pakketjes werden aangetroffen op de basissen in Fort McNair, in het zuidwesten van het district Columbia en in Fort Belvoir in Fairfax County, Virginia – allebei eigendom van het Amerikaanse leger. Alle binnenkomende post wordt bij ontvangst eerst door een scanner gehaald. Uit die routinescan bleek dat er verdachte pakketjes tussen de gewone post zaten. “De FBI heeft vandaag verschillende verdachte pakketjes opgehaald die bij verschillende basissen werden aangetroffen. Elk pakketje zal door de FBI geanalyseerd worden”, zegt een woordvoerder.

In Fort McNair werd het gebouw rond half negen ’s morgens ontruimd na de vondst van het verdachte pakket. Zo'n vier uur later bevestigde een eenheid van de Amerikaanse legerafdeling dat het pakket resten van explosieven bevatte en dat er een lont aan was bevestigd. Over het pakketje in Fort Belvoir werden geen details vrijgegeven, enkel dat het “veilig” was.

Maandag werd ook nog een verdacht pakket naar de CIA gestuurd. Ook daarover werden verder geen details vrijgegeven.