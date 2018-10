Verdachte pakketjes blijven maar komen in de VS, afzender nog altijd niet gevonden TT

26 oktober 2018

15u26

Bron: ANP, Reuters 0 Twee nieuwe verdachte pakketjes zijn vandaag ontdekt in de VS. In de Amerikaanse staat Florida werd er een gevonden dat was geadresseerd aan de Democratische senator Cory Booker, een felle tegenstander van president Trump. Het andere pakket werd gevonden in New York en was bedoeld voor James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten.

“De FBI bevestigt dat er een elfde verdacht pakket is gevonden in Florida. Het is gelijkaardig aan de andere en was geadresseerd aan senator Cory Booker”, stelde de federale politie in een tweet. Even later werd een twaalfde pakket onderschept in New York. De politie vraagt de omgeving te vermijden van het postkantoor waar het pakket werd gevonden. De straat ligt in het centrum van Manhattan, op enkele straten van het gebouw waar CNN gevestigd is.

Volgens CNN was de zending gericht aan James Clapper, maar dat bericht heeft de FBI nog niet bevestigd. Ook de voormalige directeur van de inlichtingendiensten is een openlijke criticus van de Amerikaanse president Donald Trump.

De Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen opgeschrikt door de vondst van een reeks bompakketjes die waren verzonden aan prominente Democratische politici, CNN en acteur Robert De Niro. Geen van de pakketjes is ontploft, maar de autoriteiten gaan toch uit van een daad van terrorisme, twee weken voor de parlementsverkiezingen. De politie bevestigde gisteren dat de pakketten, die eerder deze week werden verstuurd, zelfgemaakte explosieven bevatten.

Wie verantwoordelijk is voor de actie, is nog onbekend. De FBI voert met man en macht een onderzoek en kijkt vooral naar Florida, vanwaar minstens een deel van de pakketten zijn verstuurd. In Opa-Locka, ten noordwesten van Miami, wordt een postsorteercentrum doorzocht.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. FBI(@ FBI) link

We are responding to a report of a suspicious package in the vicinity of West 52nd Street and 8th Avenue, #Manhattan. Please avoid the area and expect a police presence and heavy traffic. More information to follow. pic.twitter.com/fygm9IvS63 NYPD NEWS(@ NYPDnews) link

#FBI is seeking info from the public to aid in the investigation of the suspicious packages. No piece of info is too small. Do not hesitate to call the FBI tip line at 1-800-CALL-FBI or go online to https://t.co/iL7sD5efWD. Tipsters can remain anonymous. https://t.co/43gM4NBm9s pic.twitter.com/1AHJIB1no5 FBI(@ FBI) link