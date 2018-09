Verdachte opgepakt voor spectaculaire kroonjuwelenroof in Zweden Redactie

14 september 2018

09u31

Bron: AD.nl 0 In het onderzoek naar de spectaculaire kronenroof van koning Karl IX en koningin Kristina in Zweden is een verdachte aangehouden. Het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) geeft voorlopig geen details over de arrestatie.

"De persoon werd woensdagnamiddag gearresteerd en later aangeklaagd", zegt OM-woordvoerder Robin Simonsson in Zweedse media. Het geslacht en de leeftijd van de verdachte kunnen volgens de zegsman nog niet bekend gemaakt worden omwille van het onderzoek. Dat geldt ook voor de plaats waar de verdachte werd opgepakt. "De arrestatie vond plaats in Zweden", kon de man enkel meegeven.



De verdachte verschijnt morgen voor de raadkamer. Die beslist of de persoon aangehouden blijft.

Spoorloos

Van de eeuwenoude kroonjuwelen ontbreekt nog steeds elk spoor. Volgens Zweedse media is het onmogelijk om de economische waarde van de sieraden te bepalen omdat het gaat om "voorwerpen van nationaal belang met onschatbare waarde".



De kostbare begrafeniskronen en het ornament werden eind juli op klaarlichte dag op spectaculaire wijze gestolen uit de kathedraal van Strängnäs. De politie lanceerde na de diefstal een klopjacht op twee daders die ervandoor gingen in een motorboot net onder de kerk. Op het moment van de diefstal waren er stafleden aanwezig in de kathedraal.

In het kerkgebouw bevinden zich de zeventiende-eeuwse graven van Karl IX en Kristina. Toen zij werden begraven, was het gebruikelijk om dat te doen met speciaal gemaakte symbolen van hun waardigheid, zoals een koningskroon en scepter. Later zijn die kostbaarheden uit de tombes gehaald en tentoongesteld in de kathedraal.