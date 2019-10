Verdachte opgepakt voor moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam HR

03 oktober 2019

15u56

In Amsterdam heeft de politie gisteravond een verdachte opgepakt voor de moord op de advocaat Derk Wiersum. De arrestatie vond plaats in een huis in Amsterdam. De verdachte zit vast in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Of het daadwerkelijk om de schutter gaat is niet duidelijk.

Direct na de aanhouding volgde er, onder leiding van een rechter-commissaris, een huiszoeking. Wat daarbij is aangetroffen, is niet duidelijk. Volgens de openbare omroep NOS betreft het een man. De politie gaf geen verdere details rond zijn identiteit. Luidens de krant De Telegraaf is het nog niet duidelijk of het al dan niet de eigenlijke dader is.

Vorige week werd duidelijk dat de dader er waarschijnlijk vandoor was gegaan in een witte bestelauto. Dat concludeerden de rechercheurs na het bestuderen van videobeelden en uit afgelegde verklaringen van getuigen. De bestelwagen was voorzien van vervalste nummerplaten.

Witte bestelwagen

De politie ging vervolgens op zoek naar mensen die de bestelbus, merk Opel, type Combo hebben zien rijden of staan in Amsterdam/Almere of de omliggende omgeving. De bestelwagen is inmiddels gevonden. Het gaat om een Opel Combo. De auto is in beslag genomen, aldus de NOS.

De politie zegt nieuwe aanhoudingen niet uit te sluiten. Een groot rechercheteam werkt 24 uur aan de zaak.

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces ‘Marengo’ rond de zogenaamde Mocromaffia en de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Die wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op Wiersum. Tegen Taghi is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.

Video: Advocaat kroongetuige geliquideerd op straat in Amsterdam