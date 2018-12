Verdachte opgepakt van vier aanvallen met hamer in Bordeaux SPS LVA

28 december 2018

23u04

Bron: Belga 0 Aan het station van Bordeaux is vrijdagavond een man opgepakt, enkele uren nadat er al voor de vierde keer deze week iemand met een hamer was aangevallen. Dat zegt de politie. De verdachte zit in voorlopige hechtenis.

Vrijdag was aan het station een vrouw aangevallen met een hamer. Ze raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd. Het was al het derde gelijkaardige incident op minder dan een week tijd in de stationsbuurt van de stad, zo meldt de politie. Later op de dag werd ook een man het slachtoffer, zegt de politie.

De krant Sud Ouest schrijft dat de man “geraakt werd aan de elleboog door een hamer”. “Hij probeerde de dader vergeefs te volgen, maar kon snel alarm slaan. Hij gaf ook een meer precieze beschrijving van de dader, wat heeft bijgedragen tot zijn arrestatie.”

Ook donderdagochtend viel een man met een hamer een vrouw aan in de buurt van het station Saint-Jean. Volgens een getuige kreeg ze meerdere slagen. Ze werd naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, meldt de krant Sud Ouest. De dader sloeg waggelend op de vlucht. Het eerste slachtoffer viel vorige week zaterdag. Het ging toen eveneens om een vrouw.