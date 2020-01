Verdachte opgepakt na vondst explosieven in Vogezen KVE

23 januari 2020

17u23

Bron: Belga 0 Na de vondst van explosieven in een gebouw in Épinal in de Franse Vogezen is donderdag een verdachte opgepakt, zo is uit gelijkluidende bronnen vernomen. Waar eerst het plaatselijk parket de zaak onderzocht, heeft het nationaal antiterreurparket nu het onderzoek op zich genomen.

De vondst was het werk van politieagenten die een flatgebouw in het centrum van Épinal hebben doorzocht.

Procureur Nicolas Heitz heeft zich ter plaatse begeven, naar eigen zeggen "gezien de objecten die zijn ontdekt". Zonder details te geven, zei hij dat het om explosieven ging en dat in de zaak een man is opgepakt. Een ploeg ontmijners moet duidelijk maken om welke springstoffen het gaat, zegt de magistraat.

Het antiterreurparket heeft een dossier geopend naar "terroristische en criminele bendevorming" en "het bezit en de aanmaak van explosieven in verband met een terreurdaad", zegt Heitz.