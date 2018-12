Verdachte opgepakt na steekaanvallen op drie vrouwen in Neurenberg avh IB TTR

15 december 2018

19u47

Bron: Belga 0 Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de steekaanvallen donderdagavond in de Duitse stad Nürnberg, waarbij drie vrouwen gewond raakten. Dat heeft de politie vandaag gemeld.

Er werd een 38-jarige man opgepakt op basis van een DNA-vergelijking, aldus de politie.

In een tijdspanne van enkele uren werden donderdagavond drie vrouwen neergestoken in Nürnberg. Ze raakten alle drie zwaargewond.

Een 56-jarige vrouw liep donderdagavond op de Kirchenweg in de richting van de Johannissstrasse toen ze plotseling door een onbekende man in het bovenlichaam werd gestoken. Vervolgens vluchtte de schuldige in de richting van de Friedrich-Ebert-Platz. De politie doorzocht de buurt, maar kon de dader niet vinden. De hulpdiensten brachten de zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis, waar de artsen haar onmiddellijk opereerden.

Even later stak een man kort na elkaar met een mes in op een vrouw van 26 jaar. Ze was op weg naar huis. Opnieuw nam de schuldige de benen. Niet veel later verwondde een man in de Arndstrasse ook een 34-jarige vrouw. Net zoals het 56-jarige slachtoffer, raakten ook deze vrouwen zwaargewond en werden ze met spoed geopereerd in het ziekenhuis.

Er is nog niets bekend over het motief van de dader.

