Verdachte opgepakt in verdwijning Anne Faber (25), de man zat eerder vast voor gewelddadige verkrachting

Bron: Belga, ANP, AD.nl 0 anp De Nederlandse politie heeft vandaag een 27-jarige man opgepakt in verband met de verdwijning van Anne Faber, een 25-jarige vrouw uit Utrecht die al sinds 29 september wordt vermist. Volgens Nederlandse media gaat het om M.P. uit Zeewolde, die in 2010 tijdens Koninginnedag in Nijkerk twee meisjes gewelddadig verkrachtte nadat hij ze onder dwang van een vuurwapen had gedwongen mee te gaan.

De twintiger zorgde zeven jaar geleden voor grote opschudding in Nijkerk en omgeving. Tijdens het jaarlijkse oranjefeest nam hij twee meisjes van zestien en zeventien jaar te grazen. Terwijl hij zijn slachtoffers onder schot hield, moesten ze seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Ook moesten ze seks met hem hebben. Hij verklaarde later geen spijt te hebben. Sterker nog: hij schepte tegenover vrienden op over de actie.

De man werd vandaag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. Hij zat in de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, een dorp in de gemeente Zeist (provincie Utrecht). Volgens de politie was de 27-jarige "geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving".

De politie heeft het gebied afgezet rond de forensisch psychiatrische kliniek.

Rechercheurs kregen hem gisteren in het vizier. Op basis van wat, zegt de politie niet. Wel is duidelijk dat de politie de man in de gaten hield in de hoop dat Anne zo kon worden teruggevonden. Toen dat niet gebeurde, werd hij vandaag alsnog ingerekend.

Zoektocht gaat verder

Belangrijkste doel van het onderzoek is nu erachter komen waar de jonge vrouw is en wat de betrokkenheid van de verdachte is bij haar vermissing, stelt de politie. De verdachte wordt verhoord en zijn gangen worden nagegaan, vanaf de vermissing van Anne Faber. De zoekactie van politie, vrijwilligers en Defensie gaat door.

"Ons doel, ons grootste doel, is om Anne te vinden. De zoektocht moet doorgaan", zegt Hans Faber, woordvoerder van de familie. Hij noemt de arrestatie "een enorme klap, maar niet het ergste''. "Anne is nog niet gevonden en dat geeft de familie hoop." Hij bedankte de vele vrijwilligers, veteranen, politiemensen, militairen, vrienden en familieleden voor hun inzet tot nu toe. "Ook vandaag hebben veel mensen meegeholpen. Hopelijk heeft iedereen ook de moed om verder te zoeken.''

Anne is spoorloos sinds een fietstocht op 29 september. In en rond Huis ter Heide wordt al dagen naar haar gezocht. De psychiatrische kliniek in Den Dolder waar de verdachte verbleef, bevindt zich op luttele kilometers van Huis ter Heide. Afgelopen week werd de jas van Anne gevonden, en een fiets en een rugzak die waarschijnlijk van haar zijn.

