Verdachte opgepakt in verdwijning 25-jarige Anne Faber

De Nederlandse politie heeft vandaag een 27-jarige man opgepakt in verband met de verdwijning van Anne Faber, een 25-jarige vrouw uit Utrecht die al sinds 29 september wordt vermist.

De man uit Den Dolder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Faber. Hij heeft al een lange straf uitgezeten voor geweld- en zedendelicten, en zit in een forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder, een dorp in de gemeente Zeist (provincie Utrecht). Volgens de politie was de 27-jarige "geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving".

Rechercheurs kregen hem gisteren in het vizier. Op basis van wat, zegt de politie niet. Wel is duidelijk dat de politie de man in de gaten hield in de hoop dat Faber zo kon worden teruggevonden. Toen dat niet gebeurde, werd hij vandaag alsnog ingerekend.

Zoektocht gaat verder

Belangrijkste doel van het onderzoek is nu erachter komen waar de jonge vrouw is en wat de betrokkenheid van de verdachte is bij haar vermissing, stelt de politie. De verdachte wordt verhoord en zijn gangen worden nagegaan, vanaf de vermissing van Faber. De zoekactie van politie, vrijwilligers en Defensie gaat door.

Faber is spoorloos sinds een fietstocht op 29 september. In en rond Huis ter Heide wordt al dagen naar haar gezocht. De verdachte verbleef in een psychiatrische kliniek in Den Dolder op luttele kilometers van Huis ter Heide Afgelopen week werd de jas van Anne gevonden, en een omafiets en een rugzak die waarschijnlijk van haar zijn.

