Verdachte opgepakt die giftige pakketjes naar Witte Huis en Pentagon stuurde kv

03 oktober 2018

22u52

Bron: ANP 0 De Amerikaanse politie heeft vandaag in Logan, in de staat Utah, een man opgepakt die ervan wordt verdacht per post het dodelijke gif ricine te hebben verstuurd naar regeringsfunctionarissen. Dat hebben verscheidene media gemeld. Eerder was het vermoeden gerezen dat de afzender een oud-marinier was.

De pakketjes waren bestemd voor het Pentagon, het Witte Huis en het kantoor van senator Ted Cruz. In zeker twee onderschepte zendingen bleek het dodelijke gif ricine te zitten. De FBI nam het spul mee voor verder onderzoek. Rechercheurs vertelden dat in een van de poststukken, die waren geadresseerd aan minister van Defensie James Mattis en admiraal John Richardson, aanwijzingen waren gevonden over de afzender.

De verdachte is vervolgens aangehouden. Zijn naam is niet bekendgemaakt. Ook over zijn motieven is nog niets bekend. Het huis van de man moet voorzichtig worden doorzocht omdat er mogelijk gevaarlijke chemicaliën aanwezig zijn.

Volgens woordvoerster Dana White bevatten de Pentagon-pakketjes giftige zaden van de wonderboom, waaruit ricine kan worden gewonnen. Deze zendingen werden ontdekt na een tip van het Witte Huis. De Secret Service onderschepte maandag een gifbrief die was gericht aan president Donald Trump.