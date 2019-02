Verdachte ontvoering Libby “wou haar enkel thuis afzetten” FVI Sven Van Malderen

08 februari 2019

11u03

Bron: DailyMail 0 In de Britse stad Hull wordt met man en macht gezocht naar Libby Squire. Het 21-jarige meisje verdween een week geleden spoorloos na een dronken avondje uit. Gisteren werd een Poolse verdachte gearresteerd, zijn zus heeft nu verklaard dat haar broer een huilend meisje opmerkte en haar enkel thuis wou afzetten.

Libby was vorige donderdag niet welkom in discotheek Welly omdat ze te dronken was. Rond 23 uur werd ze door haar vrienden in een taxi richting huis gezet. Ze kon nog amper op haar benen staan.

Het meisje ging echter niet meteen haar woning binnen. Op camerabeelden is te zien hoe ze naar een bankje strompelde, zo’n kleine driehonderd meter verderop. Volgens de politie werd ze iets na middernacht een laatste keer gezien. Om 00.30 uur hoorde een buurvrouw het gegil.

Detectives hebben het gehuurde huis van Paweł Rełowicz afgesloten, zijn computers meegenomen en zijn zilveren Opel Astra weggesleept nadat ze hem hebben gearresteerd op verdenking van de ontvoering op Libby. De getrouwde vader-van-twee, die als slager werkte, is nog steeds in hechtenis en wordt ondervraagd door de detectives die op zoek zijn naar de vermiste studente uit Hull.

Zijn zus Paulina Szymanska, 28 jaar oud, die in Polen woont, verklaarde aan de Daily Telegraph: “Ik geloof niet dat mijn broer tot zoiets in staat is. Hij was aan het rijden en stopte omdat hij een meisje zag huilen. Ze vroeg hem om haar mee naar huis te nemen, dus stopte hij haar adres in zijn navigatiesysteem.”

De ouders van Libby wachten nog altijd op nieuws over hun dochter, niet wetende of ze nog in leven is. Gisteravond, precies zeven dagen na haar verdwijning, postte haar moeder nog op Facebook: “Een week zonder haar” met twee huilende emojis.