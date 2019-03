Verdachte moord op New Yorkse maffiabaas mocht niet op date met zijn nichtje jv

18 maart 2019

11u43

Bron: Daily Beast, New York Post 0 Anthony Comello, de 24-jarige verdachte van de moord op de New Yorkse maffiabaas Frank Cali vorige week, wou volgens verscheidene bronnen het nichtje van Cali daten. Die zag dat echter niet zitten, tot grote frustratie van Comello. Het zou het motief kunnen zijn voor de twintiger, die Cali met zes rake schoten vermoordde voor diens huis op Staten Island.

Comello werd zaterdag in zijn huis in Brick (New Jersey) aangehouden op verdenking van de moord op de 53-jarige Francesco ‘Franky Boy’ Cali. De maffiabaas wou naar verluidt niet dat Comello zijn nicht, die les volgt aan de hogeschool, zou daten. Comello, een bouwvakker, was geen maffialid.

Volgens de politie was het Comello die Frank Cali - sinds 2015 de vermoedelijke maffialeider van de beruchte familie Gambino - vorige woensdag doodschoot. Volgens de Daily Beast noemden twee speurders Comello “een mafketel”. Comello kon opgepakt worden aan de hand van bewakingsbeelden en van zijn vingerafdrukken op de nummerplaat die Comello met zijn auto had afgereden van Cali’s SUV en daarna aan hem had overhandigd.

De nicht van de maffioso was op het moment van de feiten aanwezig in het huis op Staten Island. Toen Cali de kapotte nummerplaat in de koffer van zijn wagen ging leggen, vuurde Comello twaalf keer op hem. Minstens zes kogels troffen raak. Cali overleed later in het ziekenhuis.

“Domste moordenaar ooit”

Politiebronnen hebben het over “de perfecte misdaad die degradeerde tot een amateurmoord”. Iemand zei aan de New York Post dat Comello “de geschiedenis zal ingaan als een van de domste moordenaars ooit”, omdat hij samen met de bewuste nummerplaat zijn eigen vingerafdrukken doorgaf.

De Gambinoclan is een van de vijf oorspronkelijke Italo-Amerikaanse misdaadfamilies die een crimineel imperium uitbouwden in New York en New Jersey. Dat weet de politie van New York uiteraard ook. “Dit maakt deel uit van het onderzoek waarin we het motief proberen te bepalen”, zegt de NYPD. “Er zijn nog heel wat invalshoeken die we moeten nagaan.” Volgens showbizzsite TMZ weerhoudt de politie wel degelijk als mogelijk motief ook de wraak van Comello op Cali omdat hij uit de buurt van diens nicht moest blijven.

