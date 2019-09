Verdachte mesaanval Lyon is psychisch gestoord Redactie

02 september 2019

13u41

Bron: belga 6 De verdachte van de steekpartij zaterdag vlakbij de Franse stad Lyon is psychisch gestoord. Dat heeft staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nunez vandaag tegenover de televisiezender CNews gezegd. De Franse dienst voor Migratie en Integratie (OFII) heeft dan weer laten weten dat de 33-jarige Afghaan in 2018 asiel kreeg in Frankrijk onder het specifieke statuut van subsidiaire bescherming.

Volgens de procureur van Lyon was de man gekend onder verschillende identiteiten en drie geboortedata. Hij kwam in 2016 in Frankrijk aan en verwierf in mei 2018 de subsidiaire bescherming. Dat statuut wordt toegekend aan "elke persoon van wie de situatie niet beantwoordt aan de definitie van het statuut van vluchteling maar voor wie er ernstige gronden bestaan om te geloven dat hij in zijn eigen land een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals de doodstraf, foltering of een ernstige en individuele bedreiging van het leven" vanwege een "gewapend conflict".

De Afghaan had een tijdelijke verblijfsvergunning voor de duur van één jaar die hernieuwbaar is. Sinds hij in 2018 het statuut kreeg van subsidiair beschermde, moet die vergunning al minstens één keer vernieuwd zijn want de huidige liep ten einde in 2020.

De dertiger heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Bij de mesaanval voor een metrostation in Villeurbanne, een voorstad van Lyon, kwam een negentienjarige jongeman om het leven, acht anderen raakten gewond. De Afghaan kon door voorbijgangers ontwapend worden. Na zijn arrestatie was hij verward. Onderzoek naar een eventueel terroristisch motief voor de daad is er voorlopig niet.

