Verdachte mesaanval Lyon blijft verward, maar legt gedeeltelijke bekentenissen af Burgemeester noemt reactie extreemrechts “een schande” TT

01 september 2019

13u28

Bron: Belga 18 De verdachte van de steekpartij in het Franse Villeurbanne heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Dat meldt het parket van Lyon. De man, een dertiger van Afghaanse origine, blijft wel erg “verward en incoherent”, geeft het parket aan. Hij verklaarde onder meer dat stemmen hem hebben opgedragen te moorden. De man was onder invloed van cannabis.

De verdachte stak gisterenmiddag verschillende mensen neer met een mes en een braadspit in de buurt van een metrostation in Villeurbanne, een gemeente vlakbij de grootstad Lyon. Een 19-jarige man kwam daarbij om het leven, acht anderen raakten gewond. Intussen is geen enkel slachtoffer nog in levensgevaar.

De dader is een Afghaan van 33 jaar. Hij legde intussen gedeeltelijke bekentenissen af, zegt procureur van Lyon Nicolas Jacquet, maar blijft wel erg verward en incoherent. Zo vertelde hij de speurders dat hij “stemmen hoorde die God beledigden en hem opdroegen te moorden”.

De man beschikt over een tijdelijke verblijfsvergunning in Frankrijk en had voor de steekpartij een grote hoeveelheid cannabis gerookt, gaf Jacquet nog aan.

"Reactie extreemrechts is een schande”

De burgemeester van Villeurbanne heeft ondertussen de reactie van extreemrechts na de steekpartij in de stad "een schande" genoemd. Burgemeester Jean-Paul Bret verwijt extreemrechts dat het "uit een dramatische gebeurtenis profijt probeert te halen".

Kort nadat gisterenavond was gebleken dat de dader van de steekpartij een Afghaan, begon onder anderen de voorzitter van de extreemrechtse Rassemblement National, Marine Le Pen, over de "laksheid van het migratiebeleid" van Frankrijk. Volgens Le Pen bedreigt die de veiligheid van de Fransen.

"Het is de klassieke reactie van extreemrechts, dat uit een dramatische gebeurtenis profijt probeert te halen. Het is weinig eervol om deze uitspraken te doen, en zich op een schandelijke manier te storten op wat vreselijke feiten zijn", reageerde Bret op RTL.

"Deze vreselijke feiten kunnen niet op één hoop gegooid worden met het migratiebeleid dat op landelijk niveau kan gevoerd worden", zegt Bret, een socialist. "Ik ben geen fan van de regering, maar je moet redelijk kunnen blijven."

"Het is normaal dat er in dit land asielzoekers zijn. De situatie van de verdachte linken aan de misdaad, voor de winst, dat blijft iets zeer schaamtelijk", zei hij.