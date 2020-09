Verdachte Jos Brech: “Nicky was al overleden toen ik hem vond” Niels Klaassen

28 september 2020

10u38

Bron: Algemeen Dagblad 0 Verdachte Jos Brech heeft in een opgenomen videoverklaring uitleg gegeven over de zaak Nicky Verstappen. Nicky was al dood toen Brech hem in 1998 bij toeval vond, zegt hij daarin.

Op de video vertelt Brech: “Ik wil vandaag een korte verklaring afleggen. Ik heb eerder gezegd dat ik niets van doen heb met de ontvoering en vermeend misbruik van Nicky Verstappen. Maar ik loop met een geheim rond. Hoe langer ik het geheim met me meedraag, hoe lastiger het is om er iets mee te doen.” Maar vandaag is het moment daarin verandering te brengen, zegt hij.

“Het was een mooie zomer, in 1998", begint hij. Brech was er veel op uit, in de natuur. Hij zag iets aan de bosrand liggen. “Een persoon. Het was een kind.” Hij huilt. “Ik heb geluisterd of er een hartslag was, hem aangeraakt. Hij was overleden.” Wie zou geloven dat hij er niets mee van doen had? “Ik ging naar huis, heb er niemand over gesproken.”



Fietsen

Uren erna wist hij niet meer wat hij doen moest. “Ik ben gaan fietsen om er over na te denken.” Brech wilde bezig blijven. Op de Brunssummerheide, waar Nicky vlakbij het zomerkamp waar hij verbleef dood werd gevonden, werd later ook Brech gezien door een marechaussee. Zo kwam hij in beeld.

In een toelichting aan de rechter vertelt Brech hoe hij ook met zijn wang voelde of hij een ademhaling hoorde. Hij legde zijn oren op de borst om een hartslag te detecteren. Het lichaam van Nicky was nog warm, maar levenloos.

Gevangenis

Hij vertelde voorafgaand aan de inhoudelijke verklaring over die zomer ook over zijn gevangenneming. Hoe hij binnenkwam in de gevangenis, hoe zijn vingerafdrukken afgenomen werden. Brech verbijt tranen, zo is te zien. “Ik ben niet zo’n prater, ik ben introvert. Ik was heel erg geschokt door de arrestatie. Niemand kon je helpen, alleen de advocaat. Daarna vervoer naar Nederland, privéjets, vervoer, verhoren in Nederland. Dan kom je in isoleercel. Daar zit je dan.”

Hij sprak toen met zijn advocaat af niet te spreken. Nu doet hij dat wel, legt hij uit. “De rechtbank zei dat ik de sleutel van mijn cel heb, als ik zal verklaren. De tweede reden is dat de ouders recht hebben te weten wat er is gebeurd.” Brech wilde voorkomen dat hij wisselende verklaringen zou afleggen, door middel van de video.

Nu pas

De rechter vraagt hem waarom de verklaring, die eerder al is opgenomen, nu pas komt. “Dat is in onderling overleg met mijn advocaat.” De rechter reageert: “U kunt dit zelf niet uitleggen? Uw advocaat was er niet bij, u wordt beschuldigd, daarom vraag ik het aan u.”

Het bewijs voor Brechs betrokkenheid lijkt overtuigend: op het lichaam en de kleding van Nicky is dna van Brech aangetroffen (27 sporen - huid, speeksel en haar). Maar verder ontbreekt het grotendeels aan bewijs, bovendien zwijgt Brech tot dusver. Hij verklaarde slechts: ‘Ik heb Nicky niet ontvoerd, niet verkracht en niet om het leven gebracht.’ Toch kondigde zijn advocaat vanochtend aan: Brech zal vandaag verklaren.

Eerder temperde Roethof de verwachtingen nog rond een inhoudelijke verklaring van zijn cliënt: als Brech iets vertelt, schetste de advocaat, is dat mogelijk niet wat ouders en zus van Nicky willen horen. Zij zien Brech immers als dé man die de dood van hun zoontje en broertje op zijn geweten heeft, maar hij zelf wil dat - in elk geval tot nu - niet toegeven.

Verslaggever Niels Klaassen blikte vanochtend vooruit op de zaak. Bekijk hieronder het fragment.



In de rechtbank van Maastricht is vandaag de inhoudelijke behandeling begonnen, daarvoor zijn zeven dagen uitgetrokken. Vandaag en morgen wordt het dossier behandeld en wordt een 3D-animatie getoond van Nicky's onderbroek, waarop dna-sporen zichtbaar zijn.