Verdachte in zaak McCann wordt gelinkt aan zedendelict bij Praia da Luz kv

04 september 2020

20u54

Bron: ANP 0 De Duitse verdachte in de zaak van Maddie McCann wordt ook in verband gebracht met een zedendelict in de buurt van Praia da Luz. Dat vond plaats in 2007, enkele weken voordat de Britse peuter verdween tijdens een vakantie in Portugal.

De Duitse openbaar aanklager meldde vandaag dat er nog een ander onderzoek loopt naar Christian Brückner, maar gaf verder geen details. Volgens Duitse media zou de 43-jarige verdachte zich in april 2007 hebben bevredigd vlak voor een tienjarig meisje uit Duitsland. Het voorval gebeurde op ongeveer 10 kilometer afstand van Praia da Luz, waar McCann begin mei van datzelfde jaar verdween.

B. is een zedendelinquent die wegens meerdere misdrijven en verdenkingen vastzit in Duitsland. Hij woonde van 1995 tot 2007 met tussenpozen in de Portugese Algarve en is onder meer veroordeeld vanwege een verkrachting in 2005 in Praia da Luz.



Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan Maddie te hebben vermoord. In juni maakte het OM bekend dat hij als verdachte in beeld is.