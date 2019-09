Verdachte geeft moord op Belgische toeriste in Canada toe Hans Renier

25 september 2019

22u00 2 Buitenland Een 27-jarige man die een jaar geleden in Canada werd opgepakt op verdenking voor de moord op de Belgische toeriste Amélie Sakkalis (28), is vandaag voor de rechter verschenen. Hij geeft de moord toe en pleit schuldig. Op 19 november krijgt hij zijn straf te horen.

Amélie Sakkalis (28) uit Doornik werd op 22 augustus 2018 dood teruggevonden ten noorden van Boston Bar, een klein dorpje op 200 kilometer rijden van Vancouver. De dag van haar verdwijning had Sakkalis nog een bericht gepost op Facebook waarin ze zei dat ze een lift zocht, en dat ze op zoek was naar iemand met wie ze vanuit het stadje Penticton naar Vancouver of Tofino op Vancouver Island kon meerijden.

Omdat de vrouw geen papieren bij had, kon ze na haar dood niet meteen geïdentificeerd worden. Pas ongeveer een week later raakte bekend dat het om Amélie Sakkalis (28) uit Doornik ging. De vrouw was als vermist opgegeven door haar familie.

Vrijgelaten

Al vrij snel werd een verdachte uit British Columbia, Sean Ryan William McKenzie (27), opgepakt en ondervraagd. De politie nam ook een bestelwagen in beslag. Het ging om een witte Chevrolet Astro uit 1994. Die kon volgens hen in verband gebracht worden met de moord.

Toch werd McKenzie kort nadien weer vrijgelaten. Pas op 19 september vorig jaar werd hij opnieuw opgepakt en in verdenking gesteld voor de moord.

McKenzie had geen strafblad voor de feiten. Hij stond erom bekend dat hij voor zijn werk veel reisde doorheen de provincie British Columbia. “De moord op Amélie was een schok voor onze gemeenschap”, vertelde Frank Jang, die mee het onderzoek voerde, vandaag in een persbericht naar aanleiding van de rechtszaak.

Bekijk ook: Belg al tien dagen vermist in Canadese bossen