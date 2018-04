Verdachte die politie Mont Saint-Michel bedreigde opgepakt SVM

23 april 2018

09u54

Bron: Belga 0 In Normandië is gisteravond een 36-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt de politie in Mont Saint-Michel bedreigd te hebben. Dat leidde gisteren tot de evacuatie van de populaire Franse trekpleister. Dat vernam persagentschap AFP van een bron dicht bij het onderzoek.

De man, die bij de politie bekend staat voor drugshandel en rijden zonder rijbewijs, werd gisteren rond 23.30 uur gearresteerd. Hij werd opgemerkt aan een benzinestation omdat hij aan het opscheppen was over het feit dat hij de man achter de bedreigingen was. Volgens een andere bron werd hij gearresteerd in Caen.

Mont Saint-Michel was gisteren de hele ochtend gesloten voor toeristen, uit voorzorg. Rond 07.45 uur waarschuwde een gids op een shuttlebus de politie dat een man tijdens het vervoer dreigende en verontrustende opmerkingen had gemaakt tegenover de politie en gendarmes. De verdachte persoon werd gevolgd op Mont Saint-Michel dankzij videobewaking, maar werd daarna uit het oog verloren.