Verdachte die 13-jarig Nederlands meisje aan boom vastbond en verkrachtte, ontkent. Maar video’s spelen in zijn nadeel ADN

25 januari 2019

13u45

Bron: ANP 0 Dag twee in de misselijkmakende misbruikzaak van een meisje van 13 jaar oud in Nederland. Het kind zou tussen 2015 en 2017 door meerdere mannen zeker tweehonderd keer zijn misbruikt, en ook nog eens honderd keer door haar eigen oom. Vier van de acht mannen die getraceerd werden, mochten het vandaag in de rechtbank komen uitleggen. Eén van hen ontkent alles.

De oom van het meisje regelde de seks met andere mannen via advertenties. De mannen mochten ‘alles’ met zijn nichtje doen. Zij moest alles filmen en liep meerdere geslachtsziektes op. Het kind werd tijdens het misbruik onder meer vastgebonden aan een boom en kreeg ook drugs toegediend, zoals cocaïne.

Ontelbare chatberichten

Toen ze 15 jaar oud was, stapte ze naar de politie. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de misbruikers tijdens het daarop volgende onderzoek opgespoord. Ook onderschepte de politie ontelbare chatberichten en e-mails met daarin ook de namen van de acht verdachten die nu terechtstaan.



De oom werd in juni vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel. De vier mannen die gisteren in de rechtbank verschenen, hebben allemaal bekend dat zij seks hadden met het slachtoffer. Ze foeterden wel dat ze dachten dat ze 18 of 19 jaar oud was. Tegen de mannen werden onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden geëist.

In bos vastgebonden

Vandaag komen dus nog eens vier verdachten op zitting. De eerste verdachte, een 28-jarige man uit Haarlem, zou het meisje in een bos bij Beerta hebben vastgebonden en verkracht. WhatsApp-berichten naar het meisje, afkomstig van een nummer dat volgens een getuige van de man is, moeten door een ander zijn gestuurd, beweert hij. Hij herkent het nummer en de getuige niet.

Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het bewijs echter overtuigend. Zo is de man te zien in video’s, inclusief zijn opvallende ring. Het OM eiste tegen hem 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

Later meer.