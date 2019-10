Verdachte bioscoopmoorden in Groningen gearresteerd, politie lost schoten Redactie

27 oktober 2019

10u34

Bron: AD 3 In Groningen is de 33-jarige Rotterdammer Ergün S. gearresteerd. S. was sinds gisteren voortvluchtig. Bij de aanhouding heeft de politie schoten gelost. De verdachte is daarbij gewond geraakt. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

S. wordt verdacht van het vermoorden van het echtpaar Gina en Marinus, gisterenochtend in de Pathé bioscoop in Groningen. De politie besloot gisterenavond zijn foto en identiteit te verspreiden nadat hij opdook op camerabeelden. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd in de wijk Hoendiep in Groningen, ter hoogte van het tankstation.

De slachtoffers, Gina en Marinus uit Slochteren zijn allebei in de vijftig. Ze maakten de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen al jaren schoon, zegt een halfbroer van Gina. Voor zover bekend zijn de lichamen in het trappenhuis gevonden. Gina op de tweede verdieping en Marinus een verdieping lager bij de roltrap. Het echtpaar laat twee kinderen na.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd maar de politie heeft volgens de halfbroer van Gina wel een vermoeden. “Ze denken aan een overval waarbij de overvaller Gina en Marinus toevallig tegen het lijf is gelopen. Hij glipte de bioscoop mogelijk binnen via een nooduitgang terwijl zij het vuilnis buiten zetten.’’

Zojuist heeft het arrestatieteam de 33-jarige verdachte aangehouden vwb ons onderzoek #gedempteZuiderdiep #Groningen. Hij is aangehouden op het #Hoendiep thv tankstation. Politie Groningen(@ polgroningen) link

Problemen

S., die in Schiedam geboren werd, woonde al geruime tijd in Rotterdam-West. Eerst met zijn vader, later alleen. Volgens familieleden en buurtbewoners zou hij al jaren problemen hebben. Wat hij in Groningen deed, is een raadsel. Volgens zijn zus vond hij het ‘een mooie stad’.

De man stond vorige week donderdag zo goed als zeker nog terecht voor de politierechter in Groningen. Hij zou op 11 april vorig jaar als bestuurder van een auto zijn aangehouden voor rijden onder invloed van cannabis. Dat zou zijn gebeurd in Sappemeer, zo’n 15 kilometer ten oosten van de stad Groningen. Als woonplaats van de man stond Rotterdam vermeld. Of de man is verschenen in de rechtbank van Groningen is vooralsnog niet bekend.

In 2018 stond hij ook in Dordrecht voor de rechter omdat hij diverse agenten had geslagen en geschopt toen hem werd gezegd dat hij een woning moest verlaten. Hij weigerde dat en sloeg om zich heen.