Verdachte aanslag in Straatsburg in 2018 vrijgelaten met elektronische enkelband

05 augustus 2020

11u11

Bron: Belga

Een man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het leveren van een wapen aan de dader van de bomaanslag in Straatsburg in 2018, is vrijgelaten onder elektronisch toezicht, dat meldt een gerechtelijke bron woensdag.