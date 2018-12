Verdachte (31) die scholiere (16) doodschoot in Rotterdam maakte haar zwart op Facebook Adrianne de Koning

19 december 2018

18u31

Bron: AD.nl 0 De man (31) die gistermiddag de zestienjarige Humeyra Öz doodschoot op een school in Rotterdam, zou haar herhaaldelijk zwart hebben gemaakt op Facebook. Met een account onder een andere naam zou hij het vermoorde meisje onder meer hebben beticht van diefstal. “Stuur een bericht als je haar ziet”, was zijn oproep.

Humeyra Öz werd gistermiddag op de school Rotterdam Designcollege aan de Beukelsdijk in het westen van de Maasstad door Bekir E. doodgeschoten. Zij overleed in de fietsenstalling op de binnenplaats van haar middelbare school.



‘Db Leone’ - zoals Bekir E. zich noemt - beticht haar online onder andere van winkeldiefstal. In het bericht somt hij allerlei persoonlijke informatie op over het meisje, zoals haar school en waar zij woont. Alleen Humeyra's naam wijkt één letter af.



De politie stelt dat de 31-jarige Bekir E. en de 16-jarige Humeyra ‘bekenden van elkaar waren maar geen familie’. Humeyra E. vertelde zelf herhaaldelijk dat het meisje zijn ex was. Op foto's is te zien dat hij een gezicht van een vrouw heeft getatoeëerd op zijn hand. Mensen zien hierin het gezicht van het slachtoffer.

Bedreigingen stopten niet

Volgens bekenden van Humeyra zou zij meerdere keren aangifte tegen Bekir E. hebben gedaan wegens bedreiging. Haar vader zou haar naar school hebben gebracht, omdat de bedreigingen niet stopten. De politie in Rotterdam geeft tegenover onze collega's van AD.nl hier geen commentaar op. Wel staat vast dat de Rotterdammer onder toezicht stond van de reclassering na een veroordeling afgelopen zomer.

Op het nepaccount van Db Leone prijken foto’s die ook op het account van Bekir E. staan. Van dezelfde man, dezelfde motor en dezelfde hond. Met zijn eigen account postte E. ook foto’s van de zwarte Opel Signum, waarmee hij gisteren over de Bergselaan in Rotterdam-Noord reed toen hij werd gearresteerd.

Beheerders van de Facebookgroep Turken Bijeen meldden dat Bekir E. herhaaldelijk nare berichten over het slachtoffer heeft gepost, die zij dan weer verwijderden. Bekir E. reageerde hier verbolgen op. Humeyra was ook zelf actief in deze groep.

Het Rotterdam Designcollege is een vmbo-school, vergelijkbaar met het Vlaamse beroepssecundair onderwijs. Er worden studierichtingen als Haardesign, Fotografie, Groene vormgeving en Styling aangeboden. De leerlingen zijn in de klassen opgevangen om te praten over het verlies van Humeyra. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb bezocht de school vanochtend en heeft een uur met leerlingen en docenten gepraat.