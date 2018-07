Verdachte 23 jaar na moord en verkrachting op jonge vrouw in de cel TTR

06 juli 2018

14u58

Bron: Belga 0 Een man die 23 jaar na de moord en verkrachting op een jonge vrouw in de buurt van Parijs via zijn DNA als dader werd geïdentificeerd, is in verdenking gesteld en in de gevangenis opgesloten. Dat werd vernomen van het parket van Pontoise. De tachtiger die zijn betrokkenheid ontkent, is in verdenking gesteld voor doodslag en verkrachting, aldus het parket.

De 19-jarige Katell Berrehouc werd op 11 mei 1995 gewurgd in de woning van haar ouders in Auvers-sur-Oise, 35 kilometer ten noordwesten van Parijs. Het onderzoek naar haar dood werd in 2005 geklasseerd, zonder dat de dader aangeduid kon worden.



De "cold case" werd in 2010 een eerste keer heropend, na een internationaal onderzoek naar stalen die genomen werden in de wagen van seriemoordenaar Michel Fourniret. In 2017 besliste het parket om het onderzoek een tweede maal opnieuw te openen, om met de moderne wetenschappelijke analyses een grondiger onderzoek te kunnen voeren.

Straatveger

Door opnieuw door de nationale DNA-databank te gaan, werd een match gevonden: een straatveger die in 1994 tot vier jaar cel werd veroordeeld voor diefstallen met geweld, en tot acht maanden in 2011 voor partnergeweld.



De man heeft de feiten voor de onderzoeksrechter ontkend. Het parket verklaarde echter dat een nieuwe DNA-test werd uitgevoerd, die tot dezelfde conclusie leidde.