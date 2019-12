Verdachte (14) van roofmoord op studente Tessa (18) springt uit wagen op weg naar politie Joeri Vlemings

19 december 2019

12u45

Bron: Time, Fox News 4 De veertienjarige jongen die verdacht wordt van de moord op Tessa Majors vorige week in New York City, is maandag uit de wagen gesprongen die hem naar de politie bracht voor ondervraging. De tiener is sindsdien spoorloos. Een van zijn twee vermoedelijke kompanen zit wél vast. Hij beweert dat hij vanop een afstand naar de steekpartij keek en de veertjes uit de jas van Tessa Majors zag vallen.

Drie tieners zouden aanvankelijk vorige week woensdag een man willen hebben overvallen, maar toen zagen ze een studente van Barnard College, Tessa Majors, in het Morningside Park de New Yorkse Upper West Side. Volgens een dertienjarige verdachte die werd opgepakt, besloten zijn twee vrienden Tessa toen te beroven. De twee hielden haar in een wurggreep, maar zij liet zich niet zomaar doen. Een van de aanvallers stak Tessa met een mes. “Ik zag de veertjes uit haar jas vallen”, zei de tiener. Hij beweerde dat hij zelf toekeek vanop drie meter afstand. Hij had wel het mes aangegeven dat een van zijn vrienden had laten vallen. Tessa werd in het ziekenhuis doodverklaard: de steekwonden in de borststreek bleken fataal.

De aangehouden verdachte van 13 gaf de politie de namen van zijn twee kompanen. Een van hen, een veertienjarige die volgens de politie het mes vasthad, was maandag in het gezelschap van een volwassene onderweg naar de politie toen hij uit de auto ontsnapte. Een klopjacht in de wijk Harlem bracht niets op.

Een andere tiener, ook 14, was vrijdag al opgepakt maar zaterdag weer vrijgelaten. De dertienjarige, die beweert zelf niet de studente te hebben neergestoken, blijft al zeker wél aangehouden tot 2 januari. Hij zit in een gesloten jeugdinstelling op verdenking van onder meer medeplichtigheid aan moord.

Tessa Majors was de dochter van universiteitsprofessor en auteur Inman Majors. De tiener uit Charlottesville in de staat Virginia speelde in een band en wilde journaliste worden. Leider van de politievakbond, Ed Mullins, had maandag verklaard dat Tessa in het park was om marihuana te kopen. De nabestaanden van de jonge vrouw reageerden verbolgen en noemde de verklaring “onverantwoordelijke speculatie”. Ook burgemeester van New York, Bill de Blasio, vond de uitlatingen ongepast. “Denk aan de ouders van Tessa, haar vrienden,” tweette hij. “Dit is harteloos en maakt mij woedend.”