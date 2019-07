Verdacht pakketje op campus van Facebook blijkt toch geen zenuwgas te zijn RL

02 juli 2019

06u56

Bron: ANP 0 Facebook heeft gisteren vier kantoren moeten ontruimen nadat in een pakketje mogelijk het zenuwgas sarin was aangetroffen. Even later werd de campus in Silicon Valley weer vrijgegeven. De autoriteiten zeggen dat bij uitgebreid onderzoek door experts geen giftig materiaal is aangetroffen.

"Het kantoor van Facebook test alle pakketten die binnenkomen en er was een positieve melding, dus dan treedt een standaard protocol in werking. Nu wachten we af of het waar is of niet", zei de brandweercommandant van Menlo Park.



Uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan. “Er is geen sarin”, zegt een lokale functionaris. Op de campus van Facebook in de Californische plaats Menlo Park moesten in december ook al meerdere gebouwen worden ontruimd. Toen was een valse bommelding gedaan.

