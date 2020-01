Verdacht pakketje bij Joods restaurant in Amsterdam blijkt loos alarm Redactie

15 januari 2020

14u44

Bron: AD.nl 1 Het verdachte pakketje dat vandaag is aangetroffen bij Joods restaurant HaCarmel in Amsterdam blijkt na uitgebreid onderzoek van de ontmijningsdienst (EOD) loos alarm. Eerder vandaag werd de omgeving van het restaurant ruim afgezet door de politie en woningen werden uit voorzorg ontruimd.

Het pakketje is vanmorgen neergelegd bij het koosjer-restaurant HaCarmel. De Federatief Joods Nederland heeft een foto van het verdachte pakketje op Twitter geplaatst. Op de foto is te zien een verpakking van Heineken-glazen provisorisch is dichtgeplakt. Uit het pakketje steken enkele draadjes.

Nadat EOD ter plaatse kwam met een robot, bleek het om loos alarm te gaan.

Het verdachte pakketje bij Joods Restaurant #HaCarmel. Voor de deur gevonden. Explosieven Opruimingsdienst onderweg. pic.twitter.com/r2HVHiRfdB Federatief Joods NL(@ federatiefjoods) link

De politie gaf rond 11 uur een GRIP 1 af, wat inhoudt dat er rekening gehouden moet worden met een crisissituatie. Rond 12 uur werden alle bewoners van omliggende huizen verzocht hun woningen te verlaten. De politie is van deur tot deur te gegaan om zeker te zijn dat iedereen zijn huis verlaten had. Ook werden er op straat boodschappen omgeroepen met een megafoon. Volgens een verslaggever van het Nederlandse AT5 is de situatie eerder “chaotisch”.

We doen onderzoek op de Amstelveenseweg in Amsterdam Zuid i.v.m. een verdacht pakket. De omgeving is ruimschoots afgezet en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV'er) doet onderzoek naar het voorwerp. Meer info volgt. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Niet bang

Mede-eigenaar Sami Bar-on trof het pakketje vanmorgen niet zelf aan. “De koosjere toezichthouder zag het pakketje om 10 uur vanochtend liggen. Die heeft mij onmiddellijk gebeld en toen hebben we contact opgenomen met de politie. Die was snel ter plaatse en heeft de straat afgezet.”

Daniel Bar-on, de andere eigenaar, heeft het pakketje op de camerabeelden zien liggen. “De zaak was nog dicht, we gaan pas om één uur open. Er waren dus nog geen gasten aanwezig. We zijn niet geschrokken, want we hebben nog geen idee wat er in het pakketje zit.”

De eigenaren van HaCarmel hebben tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gezegd niet te weten waar de dreiging vandaan komt. “Ze krijgen mij niet bang. HaCarmel blijft altijd open.” Waarom het pakketje er neer is gelegd, denken ze wel te weten: “Omdat het een Joods restaurant is”, aldus Sami Bar-On tegen het ANP.

Vernielingen

In het verleden werd het restaurant meerdere malen vernield. Zo sloeg een Syrische man de ramen in met een knuppel en werd het restaurant ook besmeurd met eieren en mayonaise. In december 2018 vertelde Daniel Bar-on nog aan Het Parool gewend te raken aan de vernielingen. “e moet niet buigen voor welke vorm van terrorisme ook,” zei Bar-on toen. “Humor helpt je ook hier doorheen.”