Verdacht pakket in Duitse trein dan toch geen splinterbom HAA

03 oktober 2020

15u52

Bron: UPDATE 38 Het item dat de Duitse politie zaterdag aantrof in een geparkeerde trein in Keulen is dan tocg geen explosief. Dat heeft de politie zaterdagavond bekendgemaakt.

Een schoonmaker vond zaterdag in een trein in het rangeerstation van Deutzer Feld, bij Keulen, een verdacht item, gevuld met nagels, schroeven en zwart poeder. Omdat het niet duidelijk was of het pakket effectief tot ontploffing kan gebracht worden, sprak men nog niet over een bom. Het gebied werd uit voorzorg afgezet.

Na onderzoek bleek het niet om een springtuig te gaan.