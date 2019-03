Verdacht pakket gevonden in Ierland, vermoedelijk gelinkt aan eerdere bombrieven ADN

22 maart 2019

13u58

Bron: ANP 0 In het Ierse Limerick is vandaag een verdacht pakketje gevonden. Het pakket zou verband kunnen houden met de bombrieven die eerder deze maand in Londen en Glasgow werden ontdekt. Dat zegt de Ierse minister van Justitie Charlie Flanagan.

Het pakketje in Limerick werd ontdekt in een postkantoor, waar postpakketten worden verzameld die niet kunnen worden afgeleverd. Het kantoor werd ontruimd en explosievenexperts gealarmeerd. Het is niet bekend aan wie het verdachte poststuk geadresseerd was.



Eerder deze maand eiste een dissidente republikeinse groepering die zichzelf de 'IRA' noemt, de verantwoordelijkheid op voor de bombrieven in Londen en bij de universiteit van Glasgow.