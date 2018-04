Verdacht overlijden van Belg in Peru sam

06 april 2018

20u30

Bron: belga 0 Een 28-jarige Belg is dood aangetroffen in een hotelkamer in Iquitos, in het noorden van Peru. Dat meldt de plaatselijke nieuwswebsite ProyContra. Volgens de autoriteiten gaat het om een verdacht overlijden.

De Belg Y.M. kwam ongeveer een maand geleden aan in Iquitos, en vroeg gisterochtend om een kamer in een hostel Lumar. Personeelsleden van het hotel zouden geschreeuw hebben gehoord kort nadat de man naar zijn kamer was gegaan.

Ze troffen de Belg aan op het bed en verwittigden de hulpdiensten, die enkel het overlijden van de man konden bevestigen.

Op het eerste gezicht zou de man overleden zijn aan een overdosis. Volgens een andere lokale krant was het toilet beschadigd, en waren er bloedsporen in de kamer.

Het parket onderzoekt het overlijden.

Meer over Iquitos

human interest