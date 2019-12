Verbrand en ontkleed vrouwenlichaam aangetroffen in Zuid-Frans park mvdb

25 december 2019

19u16

Bron: AFP - Nice Matin 0 Een deels verbrand en deels ontkleed vrouwenlichaam is vanochtend aangetroffen nabij de vijver van een park in het Franse Mougins (Alpes-Maritimes), een gemeente ten noorden van Cannes.

Een joggende voorbijgangster deed de lugubere ontdekking toen ze langs de vijver Font Merle in het Valmasque-park liep, meldt parketmagistrate Fabienne Atzori aan AFP, informatie van Nice-Matin bevestigend. Het plaats delict ligt in de brede omgeving van Sophia Antipolis, een bedrijvenpark met ondernemingen actief in de technologiesector.



Het onderzoek is nu nog in handen van de gendarmerie in Cannes. Zij kunnen luidens Atzori “gezien de complexiteit van het onderzoek” een beroep doen op speurders van de moordsectie. Volgens Nice-Matin gaat het om het lichaam van een “jonge vrouw”.