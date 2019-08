Verborgen camera filmt hoe Amerikaan meermaals echtgenote probeert te vergiftigen: “Celstraf van 60 dagen volstaat” Sven Van Malderen

02 augustus 2019

17u18

Bron: Clickondetroit.com 3 Een verborgen camera heeft vastgelegd hoe een Amerikaan wekenlang aan een stuk zijn vrouw probeerde te vergiftigen via haar koffie. Het koppel uit Macomb Township zat na 22 jaar huwelijk in een gemene vechtscheiding verwikkeld.

De rechter veroordeelde Brian Kozlowski tot zestig dagen cel, een lichte straf die hij bovendien enkel in de weekends hoeft uit te zitten. Openbaar aanklager Eric Smith noemde die beslissing “een slag in het gezicht van het slachtoffer”. “Therese had zomaar achter het stuur in slaap kunnen vallen.”

De vrouw had in mei 2018 de scheiding aangevraagd. Vreemd genoeg begon ze zich vanaf dat moment moe en misselijk te voelen. Ook haar zicht vertroebelde. En telkens gebeurde dat wanneer Brian ‘s morgens koffie voor haar gezet had.

Therese installeerde een cameraatje in de keuken en die bracht een ongemakkelijke waarheid aan het licht: Brian kieperde telkens een extra substantie in haar koffie. In haar laatste kopje bleek 127 milliliter dimenhydrinaat te zitten, het equivalent van acht slaappillen.

“Poging tot moord”

De vader van haar drie kinderen pleitte schuldig voor de rechter. In principe riskeerde hij vijftien jaar cel, maar hij wist een schikking uit de brand te slepen. “Dan nog had hij een minimumstraf van 19 tot 38 maanden moeten krijgen”, oordeelt Smith. “Deze uitspraak is een lachertje. Alsof zijn vrijheid en zijn werkschema belangrijker zijn dan haar veiligheid. Iemand die zo’n roekeloze daad pleegt en ook anderen in gevaar brengt, mag er niet zo goedkoop vanaf komen. Natuurlijk gaan we in beroep.”

Therese had nochtans een emotionele getuigenis gegeven. “Dit was poging tot moord”, oordeelde zij. “Van zodra Brian besefte dat hij me kwijt was, wilde hij me elimineren. Zijn uitgedokterd plannetje bewijst dat hij totaal geen respect heeft voor een mensenleven. Onze dochter had ook eens van de koffie gedronken en is op weg naar haar werk bijna in slaap gevallen achter het stuur.”

“Door mijn knieën gezakt”

Ze beschreef ook het onzalige gevoel toen ze voor het eerst die beelden zag. “De lucht voelde vreselijk koud aan, alsof ik achtervolgd werd door een vreselijke maniak. Maar in dit geval was die dader dus Brian. Ik ben door mijn knieën gezakt en ben beginnen huilen.”

Voor de rechter kwam de spijt die Brian betuigde echter oprecht over. Zo mocht hij met een vederlichte straf de rechtszaal verlaten.