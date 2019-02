Verboden Stad in Peking voor het eerst in 94 jaar ‘s avonds open voor lantaarnfeest jv

Bron: CNN 0 Bezoekers van de Verboden Stad in Peking staan normaal vanaf 16u30 in de winter en vanaf 17 uur in de zomer voor gesloten deuren. Heel uitzonderlijk zal het iconische Paleismuseum vandaag en morgen langer openblijven, als het al donker is. Dat gebeurt voor het eerst in 94 jaar. De gelegenheid: het lantaarnfeest van Peking dat de Chinese nieuwjaarsperiode afsluit.

Het Paleismuseum, Verboden Stad in de volksmond, zal voor het eerst in 94 jaar ook nadat de schemer al is ingetreden publiek toelaten in bepaalde delen. Dat gebeurt ter gelegenheid van het traditionele lantaarnfeest, dat de bekende historische setting in een feeëriek licht zal laten baden. Tot nu kregen enkel VIPs de pracht van de Verboden Stad by night te zien, zoals de Amerikaanse president Trump in 2017.

De Verboden Stad werd in 1420 afgewerkt. De keizers huisden er en meer dan 500 jaar lang vormde het het politieke centrum van China. Vroeger mochten alleen de keizerlijke families het einde van het Chinese nieuwjaarsfeest in de Verboden Stad zelf vieren. Uit angst dat de oude architectuur - voornamelijk uit hout vervaardigd - zou afbranden, stierf dat gebruik uit.

Voor het lantaarnfeest van dit jaar zal LED-verlichting de traditionele papieren lantaarns met rode kaarsen vervangen. Naast de lichtshow zal er ook een symfonisch orkest optreden en zullen oude Chinese schilderijen geprojecteerd worden op de daken van de gebouwen.

Tickets voor de avondlijke rondleiding werden zondag om middernacht gratis online aangeboden en waren in een mum van tijd allemaal weg. De officiële website van het Paleismuseum crashte zelfs even door de enorme interesse.