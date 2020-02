Verbod op euthanasie is tegen de grondwet oordeelt Duitse rechtbank YV

26 februari 2020

10u52

Bron: ANP, Reuters 8 Het verbod op euthanasie in Duitsland is tegen de grondwet. Dat heeft het federale constitutionele hof in Karlsruhe woensdag bepaald in een zaak die onder andere door ernstig zieke patiënten en artsen was aangespannen.

Het verbod op “zakelijke hulp bij zelfdoding” werd in 2015 in Duitsland ingevoerd. Het Bundesverfassungsgericht verklaarde het wetsartikel nietig.

Er bestaat een recht op sterven, zei de voorzitter van het grondwettelijk hof, Andreas Voßkuhle, woensdag bij de bekendmaking van het oordeel in Karlsruhe. Dit omvat de vrijheid zich van het leven te benemen en daarbij een beroep te doen op hulp van derden. Het wettelijk verbod uit 2015 maakte dat vrijwel onmogelijk. De rechter verklaart het verbod nu nietig na klachten van zieken, stervensbegeleiders en artsen.

In 2015 had het parlement georganiseerde hulp bij zelfmoord verboden, op straffe van maximaal drie jaar cel. Maar twee jaar later had de administratieve rechtbank in Leipzig geoordeeld dat “in uitzonderlijke gevallen de staat de toegang van een patiënt niet kan verhinderen tot verdovende producten waarmee hij op een waardige en pijnloze manier zelfmoord kan plegen”. De toepassing van deze beslissing was sinds twee jaar geblokkeerd op verzoek van het ministerie van Gezondheid en het federale instituut voor medicijnen.

Euthanasie ligt gevoelig door het naziverleden van Duitsland. Om het Germaanse ras zuiver te houden doodden nazi’s op vraag van Hitler onder het Aktion T4 programma mensen met een beperking.