Verbluffende beelden: vrachtwagen sleurt afdak mee van tankstation Jedidja Tack

27 juni 2020

20u45

Bron: LCI 8 Gisterenavond vond in Frankrijk een opmerkelijk incident plaats aan een tankstation op de A4, tussen Metz en Reims. Een chauffeur van een vrachtwagen, geladen met bedrijfswagens, dacht onder de luifel van een tankstation te kunnen doorrijden, maar vergiste zich daarbij schromelijk. Zijn gewaagde manoeuvre vereiste de tussenkomst van de brandweer.

De lokale brandweerlieden vanuit het Franse departement Marne hebben al veel taferelen gezien, maar deze vrachtwagenchauffeur heeft toch echt de hoofdvogel afgeschoten. De brandweermannen hadden gisteren de grootste moeite om zijn vrachtwagen met bedrijfsvoertuigen te ruimen. Eén van de bedrijfswagens kwam met zijn beide achterwielen in de lucht vast te zitten onder het afdak van een tankstation op de A4.

Het voorval is wellicht te wijten aan een verstrooide handeling van de chauffeur die vergeten was dat zijn geladen vrachtwagen niet meer voldeed aan de toegestane afmetingen om onder de luifel te mogen rijden. De schok was zodanig hevig dat het afdak letterlijk werd meegesleurd, zoals te zien is op de spectaculaire beelden die de brandweerlieden op Twitter deelden.

Ondanks de grote materiële schade komt de chauffeur er met de schrik van af. Verder geraakte niemand gewond. Met de steun van wegenhulp konden de brandweerlieden een paar uur later eindelijk de geklemde truck bevrijden.

[RETOUR SUR IMAGE] Quelques images supplémentaires de l'intervention spectaculaire survenue sur l'aire de repos de Valmy hier en fin d'après-midi. Crédit Photo Nicolas LAPIERRE pic.twitter.com/IeDIhoxmI4 Sapeurs-pompiers de la Marne(@ SDIS51) link