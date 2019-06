Verbluffend: tienjarig meisje beklimt met succes El Capitan LDW

17 juni 2019

21u54 3 Selah Schneiter is met tien jaar de jongste ooit die de El Capitan heeft bedwongen. De berg ligt in het nationaal park Yosemite in de Verenigde Staten. De top bevindt zich op maar liefst 2.308 meter hoogte. De klimroutes staan erom bekend extreem moeilijk te zijn, toch slaagde het meisje erin om de top te bereiken.

Ze deed dat samen met haar vader Mike en zijn vriend Mark. De beklimming duurde vijf dagen. Het klimmen zit het meisje in het bloed. Haar moeder Joy en haar vader werden verliefd toen ze vijftien jaar geleden El Capitan beklommen. “Ons motto was: Hoe eet je een olifant op? Met kleine hapjes. Eén verhoogje per keer, één beweging per keer, één dag per keer”, vertelt Selah. Als beloning voor hun beproeving ging het gezelschap... pizza eten.