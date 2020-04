Verblijft Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn luxueuze kustvilla in Wonsan? Satellietbeelden lijken het te bevestigen KVDS

29 april 2020

16u02

Bron: Reuters 2 Waar is de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un (38)? Het is een vraag die de internationale media al een hele tijd bezighoudt nu hij al meer dan twee weken niet meer in het openbaar is verschenen. Satellietbeelden van luxueuze boten die vaak gebruikt worden door Kim en zijn entourage, lijken nu te suggereren dat hij in een van zijn favoriete kustvilla’s zou verblijven, in Wonsan.



De beelden werden gedeeld door NK PRO, een zusterplatform van de Amerikaanse website NK News. Die brengt nieuws en analyses over Noord-Korea, onder meer op basis van bronnen in het land zelf, overheidsrapporten, dissidenten en westerse bezoekers die uit het land terugkeerden.

Luxueuze boten

Op de beelden is te zien dat de luxueuze boten van Kim en zijn gevolg zich verplaatsen, onder meer naar het eiland Tae. De afgelopen jaren viel dat meestal samen met een bezoek van Kim aan het gebied. Het zou er nu dus ook kunnen op wijzen dat de dictator in Wonsan is, aan de oostkust van Noord-Korea.





Vorige week deelde 38 North – een andere betrouwbare site die Noord-Korea in de gaten houdt – satellietbeelden waarop te zien was dat er een trein geparkeerd stond in het station naast de villa, waar normaal gezien de persoonlijke trein van Kim stopt.

De kustvilla zou sowieso een van de favoriete verblijven zijn van Kim. Hij zou volgens experts dezelfde waarde hebben voor de dictator als Mar-a-Lago heeft voor de Amerikaanse president Donald Trump. Het is dan ook een bijzonder luxueuze plek.

De villa ligt aan zee en is geflankeerd door kleinere gebouwen, waar gasten kunnen verblijven. Er is een groot privéstrand, een piste om aan paardrijden te doen, een basketbalveld, een theater en een schietbaan. Een boothuis op het landgoed biedt een onderkomen aan het luxueuze jacht van de dictator, dat in 2013 op 6,5 miljoen euro werd geschat.

Net als een tiental andere woningen die Kim ter beschikking heeft, is ook zijn favoriete villa uitgerust om als hoofdkwartier te dienen. Vandaaruit kan hij probleemloos het land leiden. Hij kan gemakkelijk andere kustplaatsen bereiken, maar ook de hoofdstad Pyongyang, 200 kilometer verderop. Daarvoor kan hij zijn privétrein gebruiken of een exclusieve snelweg die voor hem en zijn familie is aangelegd.



Wonsan heeft ook een symbolisch belang voor de Kim-dynastie. Het is daar dat Kim Il-sung – de grootvader van Kim Jong-un en stichter van Noord-Korea – arriveerde om het land te veroveren na de Japanse overheersing in 1945. Sommige experten geloven ook dat Kim Jong-un er zelf geboren is. Hij bracht er in elk geval zijn eerste levensjaren door.

De Japanse chef-kok Kenji Fujimoto – die nog voor de Kims gewerkt heeft – vertelde in zijn memoires hoe Kim Jong-un beschreef hoe hij er rollerbladede, basket speelde, jetskiede en in het zwembad speelde dat naast de villa ligt.

Ongebruikelijk

Het is van 11 april geleden dat Kim Jong-un nog in het openbaar gezien werd. Hij gaf verstek voor de viering van de verjaardag van zijn grootvader op 15 april, iets wat zeer ongebruikelijk is. Het was meteen de aanleiding voor de wildste speculaties over zijn gezondheid en verblijfplaats. Sommigen dachten dat hij ernstig ziek was of zelfs overleden. Een officiële verklaring kwam er nog niet.

Volgens bronnen in Zuid-Korea en de Verenigde Staten is het mogelijk dat Kim zich schuilhoudt in Wonsan uit vrees voor het nieuwe coronavirus. Het land heeft geen melding gemaakt van een uitbraak, maar nam wel al strenge maatregelen om het virus buiten te houden.

Critici hebben hun vragen bij die hypothese. Ze stellen dat als Kim inderdaad probeert te voorkomen dat hij besmet raakt, het in theorie niet moeilijk zou moeten zijn om foto’s of videobeelden van de leider te verspreiden waarop hij er gezond en wel uitziet.

Bekijk ook:

Trump doet mysterieus over Kim Jong-un



