Verbijstering in Rome: Somaliër dringt bevallingskamer binnen en randt barende vrouw aan Karen Van Eyken

17u58

Bron: La Repubblica, Il Primato Nazionale 69 Thinkstock Een Somaliër die zich had vermomd als verpleger, glipte op oudejaarsdag de kraamafdeling van het Sant’Eugenio ziekenhuis in Rome binnen. Daar randde hij een vrouw aan die op het punt stond om een kind op de wereld te zetten.

Volgens de getuigenis van het 43-jarige slachtoffer drong de man de kamer binnen toen de bevalling net op gang was gekomen. Hij begon met de vrouw te praten en betastte haar terwijl hij zichzelf bevredigde.

De vrouw zette het op een schreeuwen en kon zo de aandacht van het verplegend personeel trekken. De man sloeg op de vlucht maar toegesnelde verplegers konden de aanrander vasthouden tot de politie arriveerde.

De vreselijk episode belicht opnieuw het probleem van de gebrekkige veiligheid in ziekenhuizen en de verontrustende mentale toestand van sommige vluchtelingen, schrijven Italiaanse media.

De man wist ongemerkt een plunje van een verpleger te stelen in de wasserij van het hospitaal. Vervolgens begaf hij zich naar de eerste verdieping en drong daar de bevallingskamer binnen.

De 38-jarige Somaliër, Ali Abdella, verblijft al enkele jaren in Italië en is geen onbekende voor het gerecht. Op de vraag waarom hij zich op 31 december rond 16 uur in het ziekenhuis ophield, antwoordde hij: "Dat weet enkel God".

De rechtbank oordeelde gisteren dat hij aangehouden blijft. Op 10 februari moet de man opnieuw voor de rechtbank verschijnen. De advocaat van de verdachte heeft al aangekondigd dat hij een psychiatrisch onderzoek zal vorderen.