Verbetering van anti-overtreksysteem is klaar na ongevallen met Boeing 737 MAX ttr

23 maart 2019

20u27

Bron: belga 2 buitenland De verbetering van het anti-overtreksysteem MCAS, dat in opspraak kwam na de ongevallen met de Boeing 737 MAX in Indonesië en Ethiopië, is klaar, zo hebben eensluidende bronnen vandaag gezegd.

Boeing zou de verbetering van de "anti-stall" vandaag voorstellen aan de drie Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen (American Airlines, SouthWest en United) die klant zijn van dit toestel, en aan hun piloten. De voorstelling is in de stad Renton, in de staat Washington, gepland, waar de 737 MAX gemonteerd wordt.

De aanpassing moet nog worden goedgekeurd door het federale luchtvaartbestuur FAA (Federal Aviation Administration), een van de autoriteiten die het vliegtuig aan de grond hielden na twee ongevallen in vijf maanden tijd.



Bij de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines, op 10 maart, nabij Addis Abeba kwamen 157 mensen om, bij het neerstorten van een zelfde toestel van Lion Air in oktober in Indonesië 189 mensen.

