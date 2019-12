Verbale ruzie escaleert opnieuw: Noord-Korea noemt Trump “instabiele, oude man zonder geduld” LH

09 december 2019

12u31

Bron: ANP, AP 2 Noord-Korea uitte vandaag opnieuw forse kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump. De Noord-Koreaanse regering verwijt de VS te bluffen. De Noord-Koreaanse topdiplomaat Kim Yong-chol noemde de Amerikaanse president “een instabiele, oude man zonder geduld”.

Het antwoord uit Pyongyang komt in een reactie op dreigende uitspraken uit Washington over een Noord-Koreaanse rakettest in de nacht van zaterdag op zondag. Trump waarschuwde Noord-Korea ervoor het land veel heeft te verliezen als het zich vijandig gedraagt tegenover de VS. Het was een reactie op een, volgens Noord-Korea, "zeer belangrijke test" die is uitgevoerd op raketbasis Sohae in het westen van het land.

De dialoog tussen de twee landen over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is vastgelopen en ligt sinds begin dit jaar stil. Pyongyang heeft Washington tot het nieuwe jaar de tijd gegeven om met nieuwe voorstellen te komen, anders zou het een "nieuw pad" inslaan.

Enkele uren voordat het regime het nieuws van de test bekendmaakte, zei Trump dat eventuele vijandigheden door Noord-Korea hem zouden "verbazen".

“Seniele oude man”

Vorige week noemde Trump Kim Jong-un iemand die “ervan houdt raketten in de lucht te sturen” tijdens een ontmoeting met journalisten op de NAVO-top in Londen. “Daarom noem ik hem Rocket Man", aldus Trump nog. Die uitspraken schoten bij Noord-Korea in het verkeerde keelgat. Een Noord-Koreanse topdiplomate noemde een “seniele oude man”.

De woordenwisselingen riskeren de spanningen van twee jaar geleden weer naar boven te brengen. In 2017 kwam het al tot verwijten tussen beide staatsleiders, nadat Trump Kim “Rocket Man” noemde en die laatste reageerde door de Amerikaanse president, nu 73, te bestempelen als een “mentaal gestoorde Amerikaanse seniele oude man”.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link