Verantwoordelijke voor verlies van ruimtecargo aangeduid: twee jaar cel voor Russische ploegbaas AW

22 oktober 2018

18u19

Bron: Belga 0 Een Russische ploegbaas moet twee jaar de cel in voor fouten bij de fabricatie van een Sojoez-draagraket die eind 2016 tot het verlies van een ruimtecargo van het type Progress heeft geleid. Eerder deze maand liep het een tweede maal bijna mis bij de lancering van een Sojoez-raket, maar daar is men nog op zoek naar de verantwoordelijke.

Aleksandre Tytsinine is schuldig bevonden aan "machtsmisbruik met zware gevolgen", toen hij verantwoordelijk was voor een atelier in een fabriek in Voronej die 500 km ten zuiden van de hoofdstad Moskou componenten voor de Russische ruimtevaartindustrie maakt. De rechtbank vermeldde niet wat de ploegbaas exact wordt verweten. Maar volgens anonieme bronnen heeft het te maken met het verlies van de onbemande ruimtecargo Progress MS-04 in december 2016.



Er werd toen een probleem met een motor van de Sojoez-raket gemeld. Daardoor brandde de capsule op in de atmosfeer in plaats van het Internationaal Ruimtestation ISS te bevoorraden. Dat zou de schuld van de ploegbaas zijn die de raketmotoren niet op de juiste manier bevestigde.

Na het verlies van de cargo hadden de Russische autoriteiten alle motoren van Proton-draagraketten teruggeroepen. Die worden in dezelfde fabriek vervaardigd, en het merendeel ervan vertoonde gebreken. De directeur van het bedrijf nam na het incident ontslag.



Noodlanding van Sojoez-capsule

Dit jaar liep het nog eens grondig mis bij de lancering van een Sojoez-raket. Op 11 oktober zouden twee astronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS vertrekken. Maar bij de lancering ging er iets verkeerd toen de tweede rakettrap moest worden losgekoppeld. De twee inzittenden moesten een noodlanding maken die gelukkig goed afliep. Ook daar gaat men op zoek naar de verantwoordelijken.

Bekijk de lancering van de Sojoez-raket eerder deze maand: