Verantwoordelijke voor Boeing 737-programma stapt op na 2 dodelijke crashes AW

11 juli 2019

23u58

Bron: Belga 0 Eric Lindblad, de verantwoordelijke voor het Boeing 737-programma, stapt op bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Eerder dit jaar werden de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet, na twee dodelijke ongelukken in korte tijd.

In een intern document aan de werknemers van het bedrijf, dat AFP kon inkijken, laat topman Kevin McAllister weten dat Lindblad beslist heeft om met pensioen te gaan.



Lindblad, die 34 jaar voor Boeing werkte, stond sinds een jaar aan het hoofd van het 737-programma, dat het meest rendabel is voor Boeing. Hij is de eerste verantwoordelijk die opstapt bij de vliegtuigbouwer sinds de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet zijn.