Verantwoordelijke bewakingsfirma opgepakt in onderzoek naar moord op burgemeester Gdansk jv

21 januari 2019

16u59

Bron: afp 0 De verantwoordelijke van de firma die de bewaking voorzag op het feest waar de burgemeester van Gdansk werd neergestoken, is opgepakt. Dat heeft het parket gemeld. Hij wordt ervan verdacht valse verklaringen te hebben afgelegd over de omstandigheden van de aanval.

“Dariusz S. heeft een badge met daarop 'media' aan de politie overgemaakt om de nalatigheid te verbergen bij de organisatie van de veiligheid tijdens het evenement", aldus een woordvoerder van het parket van Gdansk. Volgens de eerste elementen van het onderzoek droeg verdachte Stefan W. niet zo'n badge op het moment van de aanval, klinkt het nog.

S. wordt er ook van verdacht een van zijn ondergeschikten onder druk te hebben gezet om valse verklaringen af te leggen. Hij riskeert een celstraf tot 8 jaar.

Stefan W., die net vijf jaar cel achter de rug had voor bankovervallen, kroop op 13 januari gewapend met een mes op het podium waar burgemeester Pawel Adamowicz een toespraak hield tijdens een benefietavond. De burgemeester werd gestoken in het hart en de buik, en overleed een dag later in het ziekenhuis. W. ontkent alle beschuldigingen, en riskeert een levenslange celstraf.

De moeder van de 27-jarige man had de politie voor zijn vrijlating uit de gevangenis verwittigd dat haar zoon gevaarlijk was en zich met gewelddaden wilde wreken voor zijn veroordeling. De politie zou daarop geen actie hebben ondernomen.